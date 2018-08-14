الجامعة العربية تكرم ممثل المملكة رئيس مجلس الشباب العربي علي السنيدي

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

كرمت جامعة الدول العربية ممثلة برئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مُشيرة أبوغالي، رئيس مجلس التنمية المستدامة والتعاون الدولي الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي مُمثل المملكة العربية السعودية داخلياً وخارجياً.

وجاء التكريم خلال احتفال مجلس الشباب العربي باليوم العالمي للشباب الذي أقيم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار (قوتنا في وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام)، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الدول العربي الأعضاء، وعدد من مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر الشقيقة، ومجموعة كبيرة من رجال الصحافة والإعلام والتلفزيون.

من جهته أعرب الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي، عن سعادته بالاحتفالية الرائعة وبالتكريم الذي حظي به من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، مُقدماً شكره لكل من ساهم في نجاح هذه الاحتفالية، مُشيداً في نفس الوقت بجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر وكافة العاملين فيها.

وتم خلال الاحتفالية التي حضرها 150 شاباً يمثلون 20 دولة عربية، تكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، وتكريم رموز العطاء الوطني من “شخصيات ومؤسسات”.

يذكر أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أطلق هذه الاحتفالية كأحد برامج مبادرة “تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي.. مواطنة.. تنمية.. سلام” التي أطلقها في يوليو الماضي، ويعمل على تفعيلها من خلال عدة برامج حتى يوليو ٢٠١٩م.