الجنيه الإسترليني يتراجع لأقل مستوى في 11 شهرًا

المواطن - واس

تراجع الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في 11 شهرًا، في الوقت الذي أدت فيه تصريحات مسؤولين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المخاوف بين مستثمري العملات من انفصال بريطانيا دون إبرام اتفاق تجاري.

وهبط الإسترليني أمس الاثنين إلى 1.2954 دولار وهو أقل مستوى منذ 19 يوليو، بانخفاض 0.3%.

ونزلت العملة البريطانية 0.2% مقابل اليورو إلى 89.20 بنس لليورو، وكانت الخاسر الأكبر أمام الدولار بين العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة في لندن.