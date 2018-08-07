الجيش اليمني يقصف ‏الحوثيين بصرواح.. ومقتل قيادات بارزة بالساحل

المواطن - الرياض

قصفت قوات الجيش اليمني، ‏مواقع وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية ‏غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية: إن مدفعية الجيش اليمني شنت قصفاً ‏مكثفاً استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الانقلابية في ‏جبهة المشجح بمديرية صرواح.‏

خسائر كبيرة

وأضافت المصادر طبقاً لما نشره موقع 26 سبتمبر، ‏التابع للجيش اليمني أن القصف جاء تزامناً مع قصف ‏آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات الميليشيا ‏الحوثية في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن خسائر كبيرة لحقت بالميليشيا ‏الحوثية في صفوف مسلحيها وعتادها الحربي.

وفي معركة الساحل قتل قائد محور الساحل الغربي لميليشيات ‏الحوثية ‏الانقلابية، في المعارك التي يخوضها ‏الجيش ‏اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من الميليشيات الانقلابية.‏

معارك الدريهمي

وقالت مصادر عسكرية: إن القيادي الميداني ‏الحوثي ‏المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قُتل مع ‏سبعة من عناصر الميليشيا خلال معارك ‏تحرير ‏الدريهمي.‏

من جهة أخرى تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة ‏بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية ‏لاستكمال تحرير ‏مركز مديرية الدريهمي من ‏الميليشيات الحوثية ‏المتحصنة في الأحياء الآهلة ‏بالسكان.‏

عمليات تطهير

وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن تقدم قوات الجيش ‏اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية ‏من ‏تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق ‏على ‏المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية ‏والشمالية.‏