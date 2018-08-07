الجيش اليمني يقصف ‏الحوثيين بصرواح.. ومقتل قيادات بارزة بالساحل

قصفت قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة مأرب.
وقالت مصادر ميدانية: إن مدفعية الجيش اليمني شنت قصفاً مكثفاً استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الانقلابية في جبهة المشجح بمديرية صرواح.
خسائر كبيرة
وأضافت المصادر طبقاً لما نشره موقع 26 سبتمبر، التابع للجيش اليمني أن القصف جاء تزامناً مع قصف آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن خسائر كبيرة لحقت بالميليشيا الحوثية في صفوف مسلحيها وعتادها الحربي.
وفي معركة الساحل قتل قائد محور الساحل الغربي لميليشيات الحوثية الانقلابية، في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني لتحرير مركز مديرية الدريهمي من الميليشيات الانقلابية.
معارك الدريهمي
وقالت مصادر عسكرية: إن القيادي الميداني الحوثي المدعو مالك علي أحمد أبو هاجره قُتل مع سبعة من عناصر الميليشيا خلال معارك تحرير الدريهمي.
من جهة أخرى تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مركز مديرية الدريهمي من الميليشيات الحوثية المتحصنة في الأحياء الآهلة بالسكان.
عمليات تطهير
وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن تقدم قوات الجيش اليمني يأتي بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير مناطق ومزارع واسعة وفرض طوق على المدينة من الاتجاهات الجنوبية والغربية والشمالية.