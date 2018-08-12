الحج : أكثر من 1.3 مليون حاج وصلوا المملكة وتسجيل أكثر من 200 ألف من الداخل

المواطن -الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين للمملكة لموسم حج هذا العام 1439هـ ، أكثر من 1.3 مليون حاج، فيما بلغ عدد المتعاقدين في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 200 ألف حاج من المواطنين والمقيمين، في مختلف البرامج وشرائح الخدمة من “حج منخفض التكلفة” و” الحج الميسر” و ” البرنامج العام ” لموسم حج هذا العام 1439هـ .

وأوضحت وزارة الحج والعمرة اليوم، أن عدد المتعاقدين في البرنامج العام بلغ 160221 ، وفي شريحة الحج منخفض التكلفة37.891، فيما بلغ في شريحة الحج الميسّر 10.016، حيث بلغت نسبة استخدام برنامج شرائح الخدمة 92%، وفق مؤشر أداء تصاريح حجاج الداخل.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط إن وزارة الحج والعمرة عملت منذ وقت مبكر على إعداد كافة البرامج والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الخدمية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية، والبرامج الإلكترونية، لتقليص مدة الإجراءات وتقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية، بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة.

وأعرب عن تمنياته لحجاج بيت الله الحرام بأن ينعموا بأداء هذه الشعيرة العظيمة في راحة وطمأنينة، وأن يتقبل الله حجهم، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى بلادهم بعد أن يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أطلقت اليوم الأحد غُرّة ذي الحجة 1439ه عبر موقعها الرسمي الروزنامة الإحصائية لموسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الإحصاء ضمن روزنامة الحج مواعيد النشر الخاصة بإحصاءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، إضافةً إلى إحصاءات حُجاج الداخل والخارج.

ويمكن الوصول إلى روزنامة إحصائيات الحج من ( هنا