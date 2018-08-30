الحدود الشمالية تنفي مزاعم قدرة مياه بئر أم رضمه على علاج الفشل الكلوي

المواطن - عرعر

نفت إمارة الحدود الشمالية ما تردد حول قدرة مياه بئر أم رضمه على علاج الفشل الكلوي.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، في بيان لها اليوم، إن بئر أم رضمه مغلقة منذ عامين، ولم يثبت طبياً علاجها لمرضى الفشل الكلوي.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو يتضمن مزاعم على قدرة هذه المياه على علاج العديد من الأمراض ومن بينها الفشل الكلوي.

وأكدت الإمارة أن الترويج لمثل هذه الشائعات ونشرها بين أوساط المجتمع قد يؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر العلمية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة.



