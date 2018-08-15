الحرارة تلامس 15 درجة شمال المملكة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، وجود منخفضات جوية تعانق دول المغرب العربي وأخرى جنوب أوروبا وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الحيزان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة تمتد تأثيراتها لأجواء المملكة فتعمل على خفض درجات الحرارة بشكل عام على قطاعات المملكة وخاصة في ساعات الليل، والليل المتأخر، وتكون أكثر انخفاضًا على شمال المملكة بدرجات قد تلامس حاجز 15 درجة.