الحصيني: أجواء حارة على مكة والمشاعر خلال موسم الحج

المواطن - يحيى العمري

توقع الباحث في علوم الطقس، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أن تكون أجواء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدايةً من يوم الأربعاء ااموافق ١٤٣٩/١٢/٤هـ إلى يوم ١٤٣٩/١٢/١٤هـ حارة جداً وسط النهار تميل للحرارة أول الليل مع الاعتدال الى آخر الليل.

وأشار الحصيني في حديثه لـ “المواطن” إلى أن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة ستكون من ٤١ إلى ٤٣ درجة مئوية والصغرى من ٢٩ إلى ٣٣ مئوية مع ارتفاع نسبي للرطوبة تجعل الإحساس بالحرارة أعلى مما هي عليه.

كما ستظهر بعض الغيوم المتفرقة قد تتخللها السحب الرعدية على مكة والمشاعر خاصة الأجزاء الشرقية والطائف وجنوب مكة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة.

ونصح الحصيني بتجنب أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصرا مع تجنب الازدحام في هذه الأوقات والإكثار من شرب السوائل خاصة الماء تجنباً لإصابة الحجاج بضربات الشمس.

واختتم حديثه بالقول إن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه ما بين غربية إلى شمالية غربية وشمالية إلى شمالية شرقية وينبغي متابعة الأجواء خلال فترة الحج.