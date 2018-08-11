الخدمة المدنية تعلن عطلة أيام عيد الأضحى .. تبدأ 4 ذو الحجة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٣٩هـ ستبدأ بنهاية دوام الأربعاء الموافق ٤ ذو الحجة.

وأضافت الخدمة المدنية، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن بداية الدوام سيكون بعد الإجازة يوم الاثنين الموافق ١٦ ذو الحجة.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن هذا بناءً على ما ورد في المادة الرابعة فقرة “ج” من لائحة الإجازات.

وأعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

وبحسب ما أعلنت المحكمة العليا يكون يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس هو يوم عرفة، ويوم الثلاثاء 21 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.