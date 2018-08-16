الخطوط السعودية ألغت رحلة مباشرة وأجبرت المسافرين على الترانزيت بعد أن حصَّلت قيمة التذاكر

المواطن - الرياض

تواصل الخطوط السعودية التلاعب بالركاب والتعامل معهم بأسلوب غير لائق سواء فيما يخص تأجيل الرحلات أو إلغاءها أو تغيير نوع الرحلة.

وبعد الأزمة التي تسببت فيها الخطوط السعودية خلال الأيام الماضية حيث تعطلت رحلات المسافرين إلى أكثر من 6 ساعات وتكدس آلاف الركاب في عدد من مطارات المملكة قامت الشركة هذه المرة بتصرف غريب حيث ألغت رحلة مباشرة ونقلت المسافرين إلى رحلة أخرى فيها ترانزيت بعد أن حصلت على ثمن التذاكر كاملة.

والمعروف أن الرحلة المباشرة تكون تكلفتها أعلى من الرحلة غير المباشرة التي تتضمن توقفاً أو أكثر في أحد المطارات لكن الخطوط ضربت بمصالح الركاب عرض الحائط ونقلت رحلتهم ولم تسدد لهم فارق التذكرتين.

التفاصيل رواها الدكتور أسامة ظفر، مستشار الإدارة الصحية، في سلسلة تغريدات عبر تويتر قال فيها: بماذا تُسمي تصرف الخطوط السعودية التي تفاجئك قبل موعد سفرك بـ ٢٤ ساعة بأن الرحلة لن تكون مباشرة وستتوقف في محطة أخرى رغم أنك دفعت قيمة تذكرة رحلة مباشرة التي تفوق سعر تذكرة الرحلة غير المباشرة ؟”

ورد عليه عبدالعزيز العمر مستشار التخطيط الإداري بقوله: آخر من يفكرون فيه هو الراكب.. ! هل العلة في وجود سعودي يرأس كل ما يتعلق من تأخيرات في الرحلات وتغيير مسار وإلغاء تذاكر دون اعتذار بتعويض مالي بحسب النصوص الدولية لهيئة الطيران في العالم”

ورد عليه ظفر بقوله: الحكاية أخي الفاضل أنهم وجدوا أن الرحلة المباشرة بها مقاعد شاغرة وهناك حجاج في محطة أخرى لديهم حجوزات على رحلة أخرى.. فألغوا رحلتهم وغيروا الرحلة الثانية المباشرة لتوفير تشغيل رحلة أخرى.. نظام خط البلدة”.

الحكاية أخي الفاضل أنهم وجدوا أن الرحلة المباشرة بها مقاعد شاغرة وهناك حجاج في محطة أخرى لديهم حجوزات على رحلة أخرى ..فألغوا رحلتهم وغيروا الرحلة الثانية المباشرة لتوفير تشغيل رحلة أخرى

نظام خط البلدة — د.أسَامَة ظَفَر (@OsamaDhafar) August 16, 2018