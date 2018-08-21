الخطوط السعودية تستعد لإطلاق جسر جوي يقل الحجاج في مرحلة العودة

المواطن - الرياض

أنهت الخطوط السعودية جاهزيتها لبدء خطتها التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج إلى ديارهم حيث حشدت كافة إمكاناتها البشرية والآلية عبر مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم ، وباتت مواقع الخدمات في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات وإعادة الحجاج إلى أكثر من (100) وجهة داخلية ودولية عبر أسطولها الرئيسي إلى جانب الطائرات الخاصة لرحلات الحج .

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العمليات التشغيلية لمرحلة القدوم حيث نقلت “السعودية” (572,746) حاجاً بزيادة (22%) عن حج العام الماضي وقد مثلت الزيادة في عدد الحجاج تحدياً للناقل الوطني؛ إذ نجحت بتوفيق الله ثم بجهود أبنائها المخلصين الذين يعملون في كافة المواقع لخدمة الضيوف على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع في تحقيق هذا الانجاز ونقل هذا العدد الكبير عبر رحلاتها المجدولة إلى جانب الرحلات الخاصة بالحج .

ويشرف على تنفيذ خطة تفويج الحجاج وتنظيم مغادرتهم إلى بلادهم بعد أداء نسكهم ، فريق من كافة الشركات والقطاعات المعنية بالعمليات التشغيلية ، وتأتي الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها من حجاج بيت الله الحرام ضمن جهود كافة مؤسسات الدولة التي بُذلت وتُبذل للعناية بضيوف الرحمن وتوفير الراحة لهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة أيدها الله .

وإضافة لما توفره “السعودية” من خدمات متكاملة ، تسعى في الوقت نفسه للتنسيق المشترك والتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بنقل وخدمة ضيوف الرحمن لتفويج الحجاج في رحلات العودة ، مما سيساهم في انسيابية العمليات التشغيلية وانتظام الرحلات بمشيئة الله وتسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أفضل أداء خلال الأيام المقبلة التي تشهد ذروة التشغيل الكامل لنقل ضيوف الرحمن سالمين غانمين إلى بلادهم .