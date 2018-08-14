الخطوط السعودية تواصل مسلسل اللامبالاة بالمسافرين: تكدس وتأخر رحلات.. والعذر ” تعطل أنظمة”

المواطن- الرياض

بلا مبالاة أو إحساس بالمسؤولية تواصل الخطوط السعودية الاستهانة بالمسافرين وتؤخر رحلاتهم بلا أدنى مراعاة لارتباطاتهم والتزاماتهم التي دعتهم إلى السفر على متن طائراتها.

فقد تكدس آلاف الركاب في المطارات السعودية وتعطلت العديد من الرحلات لأكثر من 6 ساعات الأمر الذي سبب حالة من الارتباك والصياح والتدافع في عدد من صالات السفر.

وعبر العديد من المسافرين عن تذمرهم من هذا التأخير غير المبرر، مؤكدين أن على الشركة أن تبذل مزيدًا من الجهد للتيسير على المسافرين بدلاً من حشرهم في صالات الانتظار ساعات عديدة.

وطالب المسافرون الخطوط السعودية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تعطل الرحلات.

وقال أحد المغردين في رسالة عبر تويتر : ” لقد عطلونا وعطلوا كثيرًا من الرحلات لمدة يوم وليلة، كل مرة يعطونا موعدًا يكون الفرق بين كل موعد وآخر 6 ساعات، ولما اشتكينا المسؤولين قالوا تقدروا تسافروا بخطوط ثانية وعفشنا داخل الطائرة والعالم بالمطار تصايح”.

وقالت مغردة أخرى : “الخطوط السعودية نحجز الساعة ٥ ، تجيلك رسالة الرحلة صارت ٦ .. تجي متأخر تلقي الرحلة تأخرت لـ ٧ .. كمان شويا يعلنوا أن الرحلة صارت الساعة ٨ .. مادري إيش الأخرة معاهم”.

وأصاف مسافر آخر :” الخطوط السعودية حسبي الله ونعم الوكيل!!! إلى متى!!!تأخر جميع الرحلات في مطار الملك عبدالعزيز ومكيفات عطلانة والناس فوق وبعض”.

وقال فيصل البقمي : “من المسؤول عن تأخير رحلة الرياض الطائف رقم 1915حيث تأجلت من الصباح إلى الآن ولم نبلغ بأسباب التأخير أو نعطى أي معلومة أو حتى اعتذار للمسافرين الذين بينهم المرضى وكبار السن والأطفال”.

وأضاف أبو يعقوب: “تعطل أنظمة تخطيط الملاحة الجوية لها وتأخرت أغلب الرحلات أو تم إلغاؤها لأمر خارج عن إرادتهم السؤال : ليه ما يكون فيه شفافية ووضوح للمسافرين تعبنا من الانتظار دون إجابة شافية منهم”.

واعتذرت الخطوط السعودية في وقت لاحق، مؤكدة أن التأخر بسبب تعطل أنظمة الملاحة الجوية، وتم استخدام النظام البديل وجار إعادة جدولة الرحلات.