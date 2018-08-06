الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط توسعان نطاق اتفاقية الرمز المشترك

المواطن - واس

أعلنت الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية عضوا تحالف “سكاي تيم” العالمي عن توسيع نطاق اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين اعتباراً من منتصف شهر أغسطس الجاري لتشمل عدة نقاط بين المملكة ولبنان.

وبموجب هذه التوسع، ستتمكن الناقلتان من الحجز والبيع المباشر على رحلات الطرفين بالرمز المشترك بين كل من جدة الرياض وبين بيروت، ليصل بذلك إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط سويا بين الدولتين إلى “57” رحلة أسبوعية.

ويُمثل هذا التمديد للاتفاقية التي بدأت منذ عام 2007م استمرارًا للشراكة القائمة بينهما مما سينعكس إيجابا على ارتفاع التشغيل بين البلدين من خلال توسِّيع نطاق العروض المقدمة، والذي سيوفر للمسافرين خيارات أكثر ملاءمة لحجز الرحلات على أي من الشركتين برمز مشترك بالإضافة إلى تمكين أعضاء برنامج المسافر الدائم لدى الشركتين من سهولة أكبر في كسب أميال السفر واستبدالها خلال سفرهم مع الشركتين.

كما أن عضوية الشركتين في تحالف “سكاي تيم” ستوفران لأعضائهما المسافرين الدائمين باقة من الامتيازات خلال سفرهم في الرحلات الجوية الدولية التي تُشغلها الشركات الأعضاء في التحالف بما فيها إمكانية استخدام الصالات وخدمات الأولوية والسماح بالوزن الإضافي.

يذكر أن الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط من أعرق شركات النقل في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد عام 1948م الانطلاقة الأولى لرحلات الخطوط السعودية إلى لبنان، فيما كانت أولى رحلات طيران الشرق الأوسط إلى السعودية في عام 1945م.