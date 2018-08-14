الدوري الإسباني .. ميسي يجهز عتاده والريال يمسح دموعه!

المواطن - محمد سمعه

سينطلق الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2018- 2019 بداية من يوم الجمعة المقبل، حيث تعود المتعة والإثارة بالنسبة لمتابعيه ولعشاقه من جديد بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وينتظر عشاق الدوري الإسباني لرؤية الليجا، كيف ستكون بعد رحيل النجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد وانضمامه لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويذكر أن ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جهز عتاده، وذلك من أجل قيادة النادي الكتالوني للتتويج مجددًا بلقب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز به في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

ويسعى ريال مدريد خلال منافسته في الدوري الإسباني، إلى عدم التأثر برحيل رونالدو، خاصة أن المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي سيعتمد على العناصر المتواجدة من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

وستنطلق مباريات الدوري الإسباني في موسم 2018- 2019 يوم الجمعة بمباراتين، حيث ستكون المباراة الأولى في الليجا بين فريقي جيرونا وبلد الوليد، حيث تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية في الدوري الإسباني تُقام يوم الجمعة وستكون بين فريقي ريال بيتيس وليفانتيفي تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة.

وتستمر المتعة والإثارة في الدوري الإسباني، حيث تُقام ثلاث مباريات يوم السبت المقبل، وستكون المباراة الأبرز بين نادي برشلونة وديبورتيفو ألافيس في تمام الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة.

كذلك سيواجه نادي سيلتا فيجو فريق إسبانيول في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية.

أما نادي ريال مدريد فسيخوض أول مباراة له في الدوري الإسباني بدون كريستيانو رونالدو ضد نادي خيتافي، حيث يُقام اللقاء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت السعودية.

تُوج نادي الدوري الإسباني بلقب الدوري الإسباني برصيد 93 نقطة في الموسم الماضي، وبفارق 14 نقطة عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.