السديس يوجه بإخلاء صحن المطاف للطائفين

المواطن - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإخلاء صحن المطاف للطائفين فقط خلال موسم الحج، وذلك تسهيلًا على الحجاج لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وجاء توجيه الشيخ السديس للراغبين بأداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف، بحسب وكالة “واس”.

يذكر أن توجيهات الرئيس العام تأتي إنفاذًا لتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز الإيجابيات التي تحققت بفضل من الله عز وجل ثم بتكاتف جهود جميع الجهات العاملة بالمسجد الحرام، واستمرارًا في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في المواسم السابقة، ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين.​