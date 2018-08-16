السعودية تطمح لتخطي فرنسا والوصول إلى نهائي كأس العالم للاحتياجات الخاصة

المواطن - طارق سعد

يواجه أخضر الاحتياجات الخاصة، بعد قليل، منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقام مجرياتها في روسيا.

وتأهل المنتخب السعودي عن جدارة بتصدره مجموعته التي ضمت كلاً من بولندا واليابان والمستضيف الروسي، حيث يلاقي اليوم فرنسا وصيف المجموعة الثانية التي تصدرتها الأرجنتين.

ويسعى المنتخب السعودي للوصول إلى المباراة النهائية والاحتفاظ بلقبه للمرة الرابعة على التوالي.