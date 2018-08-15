السفارة لدى بلجيكا تعمل بكل طاقاتها لإنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج

المواطن - واس

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورغ، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، إنه إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من دولهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، قامت سفارة المملكة لدى بلجيكا بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، مشيرًا إلى أنه بدأ الاستعداد في القسم القنصلي منذ وقت مبكر لترتيب الأمور المتعلقة بمكاتب تنظيم الحج والحرص على تقيدهم بالتعليمات.

وأضاف السفير الأحمد، أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار عدد تأشيرات حج لهذا العام 1439هـ، مشيرًا إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على راحة الحجيج والمعتمرين والقيام بكل ما يمكن لتقديم الخدمات لهم لتمكينهم من أداء بسهوله وطمأنينة.

ودعا السفير الأحمد الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، سائلًا الله سبحانه أن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.