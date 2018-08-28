السفير آل جابر: الوصف الأممي يثير الاستفهام بشأن الحيادية

السفير آل جابر: الوصف الأممي يثير الاستفهام بشأن الحيادية

2018/08/28
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سلط سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، الضوء على جملة جاءت في التقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

ورأى آل جابر، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن توصيف فريق الخبراء لاستعادة الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنه “عدوان” من التحالف، وأنه محل استغراب شديد.

ولفت سفير المملكة لدى اليمن إلى أن هذا الوصف يضع علامات استفهام حول حيادية الفريق وموضوعيته ومجمل محتوى التقرير!


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