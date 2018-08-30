السويلم: المملكة توفر حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات والأفراد

المواطن - بكين

شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المؤتمر الثاني للملكية الفكرية للبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 2018م، والذي انطلق في العاصمة الصينية بكين برعاية فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

يأتي هذا المؤتمر لمواصلة العمل حول حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في الدول الواقعة على الحزام والطريق ليصبح طريقاً للسلام والازدهار والانفتاح والابتكار بين الدول، إضافةً لربط الحضارات المختلفة وخلق روح الابتكار والمعرفة في “طريق الحرير”.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال كلمته في المؤتمر أن نظام الملكية الفكرية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المشتركة للحزام والطريق، وأن المملكة العربية السعودية توفر حماية صارمة للملكية الفكرية، وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والأفراد بموجب النظام، وتعمل على بناء بيئة مواتية للأعمال والابتكار وخلق بيئة استثمارية ذات حماية وجودة عالية في المملكة.

وعبّر السويلم عن شكره وتقديره للرئيس الصيني شي ولمنظمي المؤتمر إضافة للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ( WIPO ) متمنياً من جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر تعزيز التواصل والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة، والدفع نحو حماية واستخدام أكثر فعالية لحقوق الملكية الفكرية، والتطوير المشترك لطريق الابتكار بما يصب في صالح المجتمعات في جميع البلدان.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر العالمي يحظى باعتراف واسع حيث تشارك فيه مجموعة كبيرة من الدول النشطة في مجال حقوق الملكية الفكرية إضافةً إلى اهتمام عالي المستوى من المجتمع الدولي.