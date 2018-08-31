الشباب ضد الاتحاد .. هجوم ناري للفريقين في مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان ماريوس سوموديكا ورامون دياز، عن تشكيل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالليث في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم كالتالي؛ فاروق بن مصطفى، جمال بالعمري، جامان، صالح القميزي، إيلر سيلفا، عبدالله الخيبري، لويز أنطونيو، بوديسكو، هتان باهبري، إرثر كايكي وناصر الشمراني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالليث في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم كل من: فهد الحبيب، فهد غازي، عبدالملك الشمري، عبدالإله الشمري، خالد كعبي، محمد سالم، وليد حزام، عبدالعزيز هارون، وويرغتون صوماليا.

فيما جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم كالتالي؛ عساف القرني، كارليتو، ماثيو، أحمد عسيري، عمر المزيعل، كارلوس فيلانويفا، دي سوزا، كريم الأحمدي، رومارينهو، بيزيتش وفهد المولد.

ويسعى العميد لحصد نقاط مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم للمنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين منذ البداية، فيما يُمني الليوث النفس بتقديم أداء جيد مع بداية الموسم الجديد.