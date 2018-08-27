الشرعية تحرر مناطق إستراتيجية في تعز من قبضة الحوثيين 

المواطن - واس

حرر الجيش اليمني الوطني اليوم، مواقع إستراتيجية في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: “إن عناصر من قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في مديرية ماوية، وصولًا إلى تحرير منطقة الهشم، ثاني مناطق المديرية، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الإستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوبًا وماوية شمالًا”.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر مادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى جانب سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار باتجاه الناحية الجنوبية لمديرية ماوية.

ولفت المصدر إلى أن تحرير منطقة الهشم جاء في إطار عملية عسكرية تهدف لتحرير مديرية ماوية بالكامل.