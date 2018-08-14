الشكاوى تنهال على حساب المواطن رغم توقف خدمة عملاء تويتر

المواطن - الرياض

في الوقت الذي يستمر فيه خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” في التوقف بسبب تحديثات، تنهال المزيد من الاستفسارات بشأن البرنامج وبعض النقاط التي تؤرق المواطنين.

وتوقف حساب خدمة العملاء على تويتر في برنامج حساب المواطن عن الرد على رسائل واستفسارات المواطنين بسبب بعض التحديثات الجديدة التي لم يسمها.

وقال حساب خدمة العملاء عبر تويتر أمس: عملاؤنا الكرام: نقدم لكم اعتذارنا عن خدمتكم من خلال حساب خدمة العملاء حاليًّا؛ نظرًا لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل، ويمكننا تقديم خدماتنا لكم عبر هاتف خدمة العملاء على الرقم: 19912.

وضمن أبرز المشاكل التي أرقت المواطنين بشأن الدعم، استفسار رائد والذي جاء فيه: “البرنامج رفض الأهلية بسبب سجل تجاري منتهي ولم يُضاف، وأضفته وما زال غير مؤهل!!.. ممكن توضيح سبب الرفض!!”.

أما السيد فتعجب بقوله: “آكل وأعيش كيف.. حتى حساب المواطن منذ شهرين لا يتم إيداع الدعم”.

وشكا أبو عسرة: “الله يكون في عوننا.. نجدها من الاتصالات أم الكهرباء أم حساب المواطن الذي كان يعطيني 300 ريال وحذفني وأنا أعول 5 وأعمل حارس أمن”.

وتسبب توقف خدمة عملاء حساب المواطن في تخوف البعض من انتهاء البرنامج، رغم تأكيد حساب المواطن على أنه مستمر.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم الخميس الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أغسطس 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 48% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّنت الأرقام أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ20 مليار ريال.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).