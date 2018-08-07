الشيح السديس: أمن المملكة وسيادتها لا تقبل المزايدة

المواطن - واس

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي بحمد الله وفضله تنعم بتحكيم الشريعة ونشر منهج السلف الصالح والوسطية والاعتدال التي جاءت بها الحنيفية السمحة.

وقال: إن من مقومات هذه الدولة رعاها الله استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في كافة شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية وهذا ولله الحمد يقطع الطريق أمام المزايدين أو المشككين ويجعل التدخل في شؤونها الداخلية أمرًا مرفوضًا رفضًا قاطعًا ولا يمكن السماح بتجاوزه.

وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لا ترضى بالمساس أو التجاوز على السلطة القضائية في المملكة وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة، سائلًا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يسددهم بعونه وتوفيقه.