الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي

المواطن - متابعة

احتفظ مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وقائمة ” سائرون” بصدارة نتائج الانتخابات العراقية بعد إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في عدد من المحافظات تنفيذًا لحكم قضائي بعد اتهامات بتزوير الانتخابات.

وأظهرت نتائج الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العراقية التي أعلنت اليوم الجمعة أن مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، وبذلك سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني في وقت مبكر اليوم ، نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو.

وقالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج (الإلكترونية) الأولية. ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير. واحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ 54 مقعدا.