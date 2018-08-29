الطائر المبكر يعود للتغريد في حلقة 9

المواطن - سعد البحيري

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك كان عشاق المسلسلات التركية على موعد مع الحلقة 9 من مسلسل الطائر المبكر.

والمعروف أن مسلسل الطائر المبكر يعرض على إحدى القنوات التركية في مساء الثلاثاء ثم يعاد بثه عبر موقع الإنترنت مع ترجمة باللغة العربية.

وشهد محرك البحث العملاق جوجل اليوم آلاف عمليات البحث عن مسلسل الطائر المبكر الحلقة 9 والتي نزلت بالفعل فجر اليوم.

تدور قصة مسلسل الطائر المبكر حول سينام الشابة الطموحة والنشيطة والمفعمة بالحيوية منذ أن كانت صغيرة حيث كانت كل يوم تفتح محل البقالة الخاص بوالدها بدلاً منه بسبب مرضه، وهي على عكس أختها لالي فالأخيرة غير مسؤولة وغير نشيطة وتحب الثروات والراحة.

عندما سمعت سينام من أختها أن الصحيفة التي تعمل فيها أختها بحاجة إلى موظفين جدد، تدخل سينام الشركة وتعمل فيها.

أما مديرها عزيز فلديه ولدان جان وإيمرة وتتعرض بطلة القصة لمواقف غريبة مع هذين الابنين وتتعامل معهما بذكاء واحترافية تثير غيرة أختها.

مسلسل الطائر المبكر بطولة ديميت أوزديمير في دور “سينام” وجان يامان بدور “جان” وأوزنور سيرجيليز بدور “لالي”.

وبيراند تونجا بدور “إيمرة” وسيفجان يشار بدور “إيلين”بالإضافة إلى كل من زينب كزلتان وأوزلام توكاسلان وروتكاي عزيز.

مسلسل الطائر المبكر من إنتاج شركة GOLD FILM للمنتج فاروق تورجوت ومن إخراج المخرج Çağrı Bayrak ومن سيناريو وحوار Meriç Acemi ويبث على قناة Star Tv التركية بمعدل حلقة كل أسبوع.