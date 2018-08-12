الظاهرة رونالدو يدخل المشفى .. تعرف على السبب

المواطن - محمد سمعه

دخل النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، لاعب منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني السابق، إلى المشفى اليوم، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وذكر حساب BLEACHER REPORT الرسمي على “تويتر” أن رونالدو دخل إلى أحد المستشفيات في البرازيل؛ بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

ويعد رونالدو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية، حيث سبق له التتويج بلقب كأس العالم عام 2002 في كوريا واليابان مع منتخب البرازيل، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية.

كما تُوج رونالدو بلقب هداف كأس العالم عام 2002 برصيد ثمانية أهداف.

وسبق للنجم البرازيلي كذلك اللعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل نادي إنتر ميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وكورينثيانز البرازيلي.

تواجد رونالدو في كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا، حيث ساند ودعم منتخب البرازيل قبل خروجه من دور الثمانية بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يذكر أن منتخب البرازيل تُوج بكأس العالم من قبل في خمس مناسبات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

اعتزل النجم رونالدو كرة القدم في عام 2013 واتجه لتحليل مباريات كرة القدم في الفترة الحالية.