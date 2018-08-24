العالمي يُقدم نجومه للجمهور

المواطن - طارق سعد

يقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة حفل تنظمه إدارة النصر لتقديم نجوم الفريق الجدد للجمهور.

ودعت إدارة سعود آل سويلم كافة أعضاء شرف النصر ونجومه السابقين للحضور ومشاركة النجوم الحاليين الاحتفالية.

ومن المتوقع أن يتقدم البرازيلي جوليانو قائمة المُحتفى بهم، حيث وصل اللاعب فجر اليوم إلى الرياض.

يُذكر أن النصر تعاقد مع 7 لاعبين أجانب، بالإضافة للبرازيلي برونو المستمر من الموسم الماضي، والأجانب الجدد هم: الحارس الاسترالي براند جونز، المدافع البيروفي راموس، المحور البرازيلي بيتروس، المغربيان نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله، البرازيلي جوليانو، النيجيري أحمد موسى.