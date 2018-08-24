العالمي يُقدم نجومه للجمهور

العالمي يُقدم نجومه للجمهور

2018/08/24
الساعة 6:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1900
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

يقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة حفل تنظمه إدارة النصر لتقديم نجوم الفريق الجدد للجمهور.

ودعت إدارة سعود آل سويلم كافة أعضاء شرف النصر ونجومه السابقين للحضور ومشاركة النجوم الحاليين الاحتفالية.

ومن المتوقع أن يتقدم البرازيلي جوليانو قائمة المُحتفى بهم، حيث وصل اللاعب فجر اليوم إلى الرياض.

يُذكر أن النصر تعاقد مع 7 لاعبين أجانب، بالإضافة للبرازيلي برونو المستمر من الموسم الماضي، والأجانب الجدد هم: الحارس الاسترالي براند جونز، المدافع البيروفي راموس، المحور البرازيلي بيتروس، المغربيان نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله، البرازيلي جوليانو، النيجيري أحمد موسى.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم