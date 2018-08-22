العمل تصدر 52 ألف تأشيرة عمل موسمية خلال حج العام الجاري

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال موسم الحج الجاري 1439هـ، 52473 تأشيرة عمل موسمية لـ57 منشأة، كان نصيب فرع الوزارة في مكة المكرمة العدد الأكبر، بواقع 51775 تأشيرة عمل موسمية صرفت لـ44 منشأة.

وأصدر فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة 698 تأشيرة عمل موسمية لـ12 منشأة.

وأوضحت الوزارة انه ضمن مساعيها لتسهيل جهود منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج فقد قامت بوقت مبكر بإصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت التي يثبت قيامها بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث يتم إصدارها لتلك المنشآت وفق ضوابط وآلية محددة.

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعانة في القوى البشرية من داخل المملكة عن طريق خدمة “أجير” للعمل المؤقت في موسم الحج، والتي تهدف إلى تنظيم وتشجيع العمل في موسم الحج، من خلال تصاريح العمل المؤقتة من أجير. وتوفر منصة “أجير” الإلكترونية سوق عمل يمكّن المنشآت العاملة في موسم الحج من طرح الشواغر الوظيفية، وكذلك يمكّن الباحثين عن عمل موسمي التسجيل في البوابة والتقديم على الوظائف المطروحة من قبل المنشآت العاملة في خدمات الحج في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والحصول على تصاريح معتمدة للعمل في موسم الحج، بعد توثيق العملية التعاقدية بين شركات الحج والعاملين المتعاقد معهم.

وتنفذ وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة حملات تفتيشية مكثفة على تأشيرات العمل الموسمية، والتصاريح الممنوحة للعمل الموقت عن طريق “أجير” للتأكد من سلامة استخدامها، وعدم المتاجرة بها، ورصد المخالفات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الموسمية، إضافة إلى التفتيش على المخالفات العمالية المختلفة.

كما أن الوزارة ومن خلال مشاركتها في موسم الحج، تمكنت من وضع آلية تفتيش أكثر دقة وسلاسة في الوقت نفسه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن طريق تواجد مفتشي العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية.