العمل تُلزم منشأة بتأمين مَسكن لعامل ينام في العراء

المواطن - الشرقية

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع صورة تداولها رواد مواقع التواصل تُظهر أحد العمال ينام في العراء في ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي وعبر فرعها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية إحدى المنشآت العاملة في مجال المقاولات بضرورة تأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من حرارة الأجواء.

وبحسب التفاصيل فقد رصد مفتشو العمل عدداً من المخالفات وضبطوا أيضاً مخالفة السلامة والصحة المهنية.