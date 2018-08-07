العمل تُلزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن لعامليها بنجران

المواطن - الرياض

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نجران، اليوم الثلاثاء، منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عامليها من التقلبات الجوية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فرع الوزارة في نجران يُلزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عامليها من التقلبات الجوية، ويضبط مخالفة السلامة والصحة المهنية”.

وكان مغردون قد تناقلوا قصة العمال وإهمال المنشأة بتوفير المسكن الملائم لهم في ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي دعا وزارة العمل للتفاعل ومباشرة الأمر، وإلزام المنشأة بتوفير المأوى المناسب للعمال.