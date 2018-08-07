العمل تُلزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن لعامليها بنجران

العمل تُلزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن لعامليها بنجران

2018/08/07
الساعة 10:48 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1725
0
طباعة
المواطن - الرياض

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نجران، اليوم الثلاثاء، منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عامليها من التقلبات الجوية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فرع الوزارة في نجران يُلزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عامليها من التقلبات الجوية، ويضبط مخالفة السلامة والصحة المهنية”.

وكان مغردون قد تناقلوا قصة العمال وإهمال المنشأة بتوفير المسكن الملائم لهم في ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي دعا وزارة العمل للتفاعل ومباشرة الأمر، وإلزام المنشأة بتوفير المأوى المناسب للعمال.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم