العيسى للمعلمين في أول يوم دوام: عودًا حميدًا.. عام حافل بالعطاء لخدمة أبنائنا

العيسى للمعلمين في أول يوم دوام: عودًا حميدًا.. عام حافل بالعطاء لخدمة أبنائنا

2018/08/27
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رحَّب وزير التعليم د. أحمد العيسى، بالمعلمين في أول أيام عودتهم إلى الدوام استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال العيسى، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أرحب بكافة زملائي منسوبي أسرة التعليم في أول يوم عمل مع بداية العام الدراسي الجديد”.

وأضاف العيسى، “أسأل الله أن يجعل عامهم حافلًا بالعطاء والنجاح والتوفيق والسداد لخدمة أبنائنا طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي في ظل رعاية قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله”.


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