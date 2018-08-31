الغبار يضرب الشرقية حتى الواحدة صباح السبت

المواطن - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية، وتحديدًا حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد السبت.