الغذاء والدواء: توقفوا فورًا عن استعمال بارازول 100

المواطن - واس

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام مستحضر PARAZOLE 100 MG TABLET، وذلك بسبب عدم مطابقته للمعايير الفنية.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب جميع تشغيلات المستحضر في حال وجوده لديها، كما خاطبت وكيل المستحضر لسحبه من جميع الجهات المستفيدة.

وجاء قرار الهيئة بناءً على تقييم نتائج التحليل لعدد من تشغيلات المستحضر، ضمن مشروع الهيئة لمتابعة جودة الأدوية بعد التسويق، والمتضمن إلزام الشركات الدوائية بتحليل عدد من المستحضرات.

وأهابت الهيئة بالمستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية، أو وجود ملاحظات على جودتها عن طريق الاتصال على مركز الاتصال الموحد: 19999 أو الدخول على الرابط التالي (هنا).