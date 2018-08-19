الفيصل من مشعر منى: حج 1439 تميز باستخدام التقنية والهجوم على المملكة لن يعرقل مسيرتنا

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن حجز هذا العام تميز بالتقدم في استخدام التقنية بشكل كثيف لخدمة الحجيج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم في مشعر منى أن الهجوم على المملكة لن يعرقل جهود خدمة الحجيج، لافتًا إلى أن القيادة السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الفيصل إلى وصول 1.9 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة مضيفًا أن العالم الإسلامي يجتمع برموزه في الحج ليوجه للعالم أجمع رسالة “الإسلام دين السلام”.

وأوضح الفيصل أن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية والفرق التطوعية في حج هذا العام تقدر بأكثر من 250 ألف شخص.