الفيصل يؤكد أهمية الخروج بأفكار إبداعية مبتكرة لتنمية جدة

المواطن - مكة المكرمة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، أمين محافظة جدة صالح التركي يرافقه عددٌ من وكلاء الأمانة.

وأكد الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء، أهمية الارتقاء بالعمل والنهوض بأساليبه خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات البلدية وذلك بالخروج بأفكار إبداعية مبتكرة تلبي الرغبات وتحقق الطموحات.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل الجاد لتحسين الصورة البصرية لمدينة جدة بما يتلاءم ومكانتها الجغرافية والتاريخية، إذ إنها تكتسب أهمية خاصة كونها بوابة لمكة المكرمة من جهة، ومن أخرى كونها مقصد سياحي يحظى بإقبال كبير.

ومن جهته، أطلَعَ أمين جدة، أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الأمانة المستقبلية والعمل الحالي المتعلق بإعادة هيكلة الوكالات والإدارات بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة، كما قدّم التركي له نبذة عن الأسلوب الذي سيتم العمل بموجبه خصوصاً في جوانب النظافة والخدمات المقدمة لسكان المحافظة.