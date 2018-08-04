الفيصل يناقش الراجحي خطة التوطين والبرامج الاجتماعية بالمنطقة

المواطن - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطط الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة ومن بينها رفع نسب التوطين في وظائف القطاع الخاص عبر البرامج التي تنفذها الأمر الذي سيثمر عنه تمكين الشباب والشابات من أبناء الوطن من العمل.

كما ناقش الفيصل مع الوزير الراجحي البرامج الاجتماعية المزمع تنفيذها في المنطقة.

فيما أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على الاهتمام والمتابعة اللتين يوليهما لفرع الوزارة بالمنطقة إلى جانب دعمه الدائم لبرامج ومبادرات الفرع، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة وآمال المستفيدين وصولاً لما فيه خير الوطن والمواطن.