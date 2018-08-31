القبض على ٧ متهمين امتهنوا سرقة المحلات التجارية بنجران

المواطن - سعيد آل هطلاء - نجران

تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على (٧) أشخاص متهمين بتشكيل عصابة إجرامية تمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية بنجران.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران بأنه وفي ضوء نتائج الضبط الجنائي لجرائم السرقة التي تعرض لها عدد من المحلات التجارية خلال الفترة من ١٤٣٩/١١/١٩ إلى ١٤٣٩/١٢/١١ ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري -بتوفيق الله- عن القبض على (٧) متهمين تتراوح أعمارهم من ١٦ إلى ٢٤ عامًا؛ وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتشكيل عصابة إجرامية تمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية، وضبط الأدوات المستخدمة في جرائمهم ومبالغ مالية تتجاوز الخمسين ألف ريال، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وأضاف المتحدث أن شرطة منطقة نجران إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.