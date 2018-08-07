القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: “علمنا بنبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده.

وقال ولي العهد: “بلغني نبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.