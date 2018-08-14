القيادة تعزي الرئيس الإيطالي في ضحايا جسر جنوا 

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك: علمنا بنبأ انهيار جسر قرب مدينة جنوا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين الشفاء العاجل

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: بلغني خبر انهيار جسر قرب مدينة جنوا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.