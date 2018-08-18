القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا سيول كيرلا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر السيول التي تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ السيول التي تشهدها ولاية كيرلا، وما نتج عن ذلك من وفيات ونازحين، ونعرب لخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة “.

ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر السيول التي تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني خبر السيول التي تشهدها ولاية كيرلا، وما نتج عن ذلك من وفيات ونازحين، وأعرب لخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة “.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.