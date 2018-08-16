القيادة تهنئ الرئيس الإندونيسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس ويدودو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.