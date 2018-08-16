القيادة تهنئ الرئيس الجابوني بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ الرئيس الجابوني بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

2018/08/16
الساعة 10:35 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس علي بونجو أوندويمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس أونديمبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.


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