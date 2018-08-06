القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار ، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.