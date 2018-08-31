القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

2018/08/31
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لسكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في أستراليا.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في أستراليا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني لدولته، متمنيًا له التوفيق والسعادة، وللشعب الأسترالي الصديق المزيد من الرقي والتقدم.


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