الكبسولة الفندقية وكرة إطفاء الحريق.. اختراعات في خدمة الحجيج

المواطن - واس

استفادت جمعية هدية الحاج والمعتمر من الخبرات العالمية والتقنية الحديثة ووظفتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1439هـ ، ومنها ” الكبسولة الفندقية ” ،”وكرة إطفاء الحريق “.

وصنعت الكبسولة من البلاستيك والألياف الزجاجية بطول 220 سم و عرض 120 سم بارتفاع 120 سم وتحتوي على جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام والتمكن من الاستحمام وغسل وكي الملابس وحفظ الأمتعة والأمانات علاوة على توفر وحدة تحكم إلكترونية، ووسائل السلامة والراحة.

وتشتمل الكبسولة على أدوات السلامة وكاشف للدخان وطفاية حريق صغيرة, إضافة إلى الهيكل الحديدي والجوانب المصنوعة من مادة الـ(ABS) الصديقة للبيئة ومقاومة للحرائق., وتهوية جيدة بمعدل 30 م3/ ساعة., وقفل الباب يعمل بالمغناطيس وفي حاله انقطاع التيار يفتح مباشرةً.

وتتميز الكبسولة بأنها تفتح بواسطة بطاقة ممغنطة لكل غرفه يتم برمجتها وتحديد فترة استخدامها, واحتوائها على خزانة إلكترونية لحفظ المتعلقات الخاصة, ومروحتين للتهوية تعمل بثلاثة سرعات مختلفة, وشاشة الساعة والمنبه يمكن ضبطها بوقت معين كما توضح درجة الحرارة المئوية داخل الكبسولة, ووجود إضاءة بألوان مختلفة وإضاءة خاصة بالقراءة, مع إمكانية الاستمتاع بمشاهدة شاشة التلفاز داخل كل كبسولة, وجهاز تنقيه هواء أيوني يطلق شحنات سالبة لكي يقضي على الجراثيم والغبار العالق في الهواء .

ومن ضمن الابتكارات التي استخدمتها جمعية هدية الحاج والمعتمر ” كرة إطفاء الحريق ” وتعمل في غضون 3 – 5 ثواني عند ملامستها اللهب لتنفجر مخلفة تفريغ الهواء من منطقة الاشتعال وتسمى خنق الحريق وتطاير ذرات البودرة الكيميائية الجافة بشكل سحابة بيضاء على الحريق لإخماده، وتقدر المسافة 4 أمتار مكعبة، وينشأ عن ذلك عزل سطح المادة المشتعلة عن الأكسجين ومن ثم يخمد الحريق .

وتحتوي على إنذار لتنبيه المتواجدين وهو صوت الانفجار (بوحدة قياس 138 ديسيبل ) كما أن القوة الدافعة إلى الخارج لا تضر الإنسان ولا البيئة, كما أنها خفيفة الوزن وفعالة : وزنها أقل من (1.5 كيلو جرام) وحملها مناسب للنساء والأطفال وكبار السن .