الكود الأصفر في مستشفى رجال ألمع بسبب حادث مروري

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلن مستشفى رجال ألمع الكود الطبي الأصفر، إثر وصول 10 حالات إصابة ناتجة عن حادث مروري إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وبحسب مدير القطاع الصحي في رجال ألمع، أحمد آل غنية، استنفر على الفور الطاقم الطبي لاستقبال الحالات وفرزها، ومن ثم تقديم الإسعافات الطارئة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

وتابعت غرفة العمليات التابعة لإدارة الطوارئ والكوارث بصحة عسير وصول الحالات والإجراءات الطبية حتى تم استقرار الحالات المصابة وإعلان الكود الطبي الأخضر.