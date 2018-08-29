اللاتينيون لهم نصيب الأسد

المواطن - محمد سمعه

تعتمد الأندية السعودية في فترتي الانتقالات على التعاقد مع لاعبين أصحاب قدرات جيدة؛ وذلك من أجل المنافسة على البطولات وتحقيق الأمجاد وإرضاء طموحات الجماهير.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر” ذكر أن عدد المحترفين بشكل عام في الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 هو 128 محترفًا.

كما ذكرت الإحصائيات أن عدد محترفي أميركا الجنوبية يتفوق على عدد المحترفين الأفارقة والأوروبيين والآسيويين في الدوري السعودي، حيث وصل عدد محترفي قارة أميركا اللاتينية في الدوري السعودي إلى 63 محترفًا.

ويعد من أبرز اللاعبين المحترفين من قارة أميركا الجنوبية في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد ومواطنه روني فيرنانديز لاعب نادي الفيحاء والمُتوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي.

يتواجد في الموسم الجديد ببطولة الدوري السعودي 90 محترفًا جديدًا من مختلف قارات العالم، بينما يتواجد 38 محترفًا سبق لهم اللعب مع أنديتهم في الموسم الماضي بالدوري المحلي.

ويُعد من أبرز اللاعبين الأجانب والذين انضموا إلى أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية هم” الإماراتي عمر عبد الرحمن للهلال، أندري كاريلو للهلال، أحمد موسى للنصر، نور الدين مرابط للنصر، دجانيني تافاريس للأهلي، كريم الأحمدي للاتحاد، بافيتيمبي جوميز للهلال، كريستيان راموس لنادي النصر”.

سينطلق الدوري السعودي للمحترفين أو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس بثلاث مباريات وهم” أحد والنصر، الاتفاق والرائد، الوحدة والحزم”.