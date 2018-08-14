المبتعثون في كندا يستعدون للرحيل.. تجمعوا في ساحة المسجد لبيع متعلقاتهم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

شرع المبتعثون في كندا بالاستعداد للرحيل عن البلاد، على خلفية الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين الرياض وأوتاوا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تدخل كندا بشكل سافر في الشؤون السعودية.

وحسب ما جاء في شبكة CBC الكندية، والتي رصدت بعض استعدادات الرحيل للطلاب السعوديين، فإنهم تجمعوا في ساحة مسجد عام بمدينة أوتاوا لبيع متعلقاتهم الخاصة خلال الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن المبتعثين بدؤوا في بيع سياراتهم وأغراض البيت وبعض المتعلقات التي لن يصطحبوها معهم في رحلة المغادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.



ووضعت كندا نفسها في موقف سيئ على مستوى التعامل الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدخلها الواضح في الشأن الداخلي السعودي، وهو الأمر الذي ستعاني كندا مرارته خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن اتخذت الرياض عددًا من القرارات التي تهدد من خلالها كندا بشأن التدخل في السياسات الداخلية للمملكة.

وأبرزت وسائل الإعلام في كندا الخلاف الدبلوماسي مع المملكة، والذي أدى إلى اتخاذ الرياض قرارًا بقطع العلاقات التجارية وإيقاف الاستثمارات السعودية في البلاد خلال الوقت الحالي، خاصة وأن الوقت الحالي قد يشهد تبادلًا تجاريًّا ضخمًا بين البلدين، وهو الأمر الذي سيُحمِّل كندا مزيدًا من المعاناة التجارية بعد خسارتها لشريك بحجم المملكة.