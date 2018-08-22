المستشار القحطاني عن فتوى القرضاوي: ليست غريبة على تاريخ هذا المرتزق

المواطن - الرياض

علق المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني على فتوى القرضاوي بأنه ليس لله حاجة بالحج، مؤكدًا أنها ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق.

وأوضح القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “سبق وأن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء، واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى وهو يتحسب عليه”.

وتابع: “من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء قذافي الخليج”.

وبعد تغريدة القرضاوي خرج عدد من مرتزقة قناة الجزيرة بتغريدات مشابهة الأمر الذي دفع المغردين إلى القول إن القرضاوي يعتزم إصدار فتوى يحرم فيها الحج.

ودشن المغردون وسمًا على “تويتر” باسم: القرضاوي ليس لله حاجة بالحج عبروا فيه عن رفضهم لهذا الموقف الغريب وغير المفهوم.