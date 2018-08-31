المستشار القحطاني: كمواطن أنتظر هذا المشروع بفارغ الصبر والشوق

المواطن - سعد البحيري

أكد المستشار في الديوان الملكي، ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، المستشار سعود القحطاني أنه ينتظر بفارغ الصبر والشوق إعلان تفاصيل مشروع قناة سلوى مؤكدًا أنه سيغير جغرافية المنطقة بالكامل.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: كمواطن .. أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى.. هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.

وأضاف: تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة .. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

ومن شأن مشروع قناة سلوى أن يحول قطر إلى مجرد جزيرة معزولة في الخليج العربي بعد تحويل حدودها البرية مع المملكة إلى حدود بحرية حيث إنها هي المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم.

ويتضمن المشروع العملاق شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادًا من منطقة سلوى إلى خور العديد، لتنشيط قطاع السياحة بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

يذكر أن مشروع قناة سلوى الذي تبلغ تكلفة إنشائه نحو 2.8 بليون ريال، خلال 12 شهراً، يهدف إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة عدد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من فنادق “خمس نجوم” ومنتجعات بشواطئ خاصة.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو من العام الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب وقررت المملكة إغلاق المعبر البري مع قطر كما قررت الدول الأربع تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر أو عبر الطائرات القطرية مع استثناء ممرات إنسانية وفق القانون الدولي.