المغامسي: يجوز رمي الجمار قبل الزوال سواء في اليوم الـ12 أو الـ13

المواطن - مكة المكرمة

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن رسول الله محمد عليه السلام رمى الجمار أيام التشريق بعد الزوال، وهذا وقت فضيلة بلا ريب.

وأكد المغامسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل (لا ترموا قبل الزوال) وعليه فيجوز الرمي قبل الزوال سواء في اليوم الـ12 أو الـ13 من بعد صلاة الفجر في أظهر أقوال العلماء.

واستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت 11 ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة انسيابية حركة الحجيج في منشأة جسر الجمرات يوم أمس بفضل الله تعالى ثم باكتمال مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، حيث شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى، وأضحت منشأة حضارية في المشاعر المقدسة وشاهدا على الاهتمام والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لضيوف الرحمن.